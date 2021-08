Le bellezze e la storia di Tropea approdano sulla tv giapponese

Tropea e la sua storia sempre più protagoniste oltre i confini nazionali. Il Giappone ha infatti confermato il proprio interesse nei riguardi della Perla del Tirreno, meta turistica densa di storia e mito che affascinano il popolo del Sol Levante.

Le bellezze di Tropea sulla tv giapponese

Così, dopo la valorizzazione della cipolla rossa igp in uno speciale di cucina dello chef Ryusuke e dopo la puntata dedicata alla città a seguito della propria affermazione nel programma “Il Borgo dei Borghi”, i riflettori su Tropea continuano a rimanere accesi. In tale contesto la televisione giapponese Tbs –Tokyo Broadcasting System Television – tornerà nel centro costiero con una puntata del programma “Sekai Kurabetemitara”, che si può tradurre in italiano in “Mettiamo a confronto (i vari paesi del) mondo”.

Le riprese

Si tratta di un programma ormai consolidato, in onda da anni. Recentemente è stata ideata una sezione dedicata alle ferrovie del mondo. I giapponesi, infatti, amano molto viaggiare in treno, ed il tema di questa sezione sarà proprio il viaggio, presentando varie località lungo una tratta ferroviaria selezionata. Nel nostro caso, la tratta è quella che va da Napoli a Siracusa, ed una delle tappe principali sarà Tropea, che verrà mostrata per la bellezza del paese e del suo mare. Le riprese avranno luogo il prossimo 30 e 31 di agosto.