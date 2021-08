Un “Olivo bianco” in ogni chiesa: insieme Italia Nostra, Wwf e Archeoclub Vibo

La locandina dell’iniziativa

Mettere a dimora una pianta di Olivo Bianco di Calabria davanti ad ogni chiesa, è questa l’iniziativa a cura delle diocesi calabresi in collaborazione con Italia Nostra, Wwf Vibo e Archeoclub Vibo, organizzata per la XVI Giornata nazionale della Custodia del Creato. La varietà di Olivo che tra ottobre e novembre, al momento dell’invaiatura, muta le sue drupe da verdi in bianche, è la Olea Europaea variante Leucocarpa, ovvero l’Olivo bianco della Madonna, com’è più propriamente noto nella tradizione popolare calabrese. Dal 2017, quando l’archeologa Anna Rotella ha iniziato la ricerca del secolare quanto misterioso olivo sul territorio regionale, è stato possibile acquisire dati consistenti sull’alto valore culturale che la Leucocarpa porta con sé, soprattutto per quanto riguarda lo stretto legame che nel tempo esso ha avuto con le tradizioni popolari. [Continua in basso]

In questi quattro anni di ricerca, grazie all’amore per la propria terra di molti calabresi e alla sinergia tra l’Archeoclub, Italia Nostra e il Wwf, l’Olivo dalle bianche drupe è stato “ritrovato” in tutte e cinque le province calabresi, complessivamente in 80 dei comuni della regione, ma con soli 120 individui e, quindi, a forte rischio di estinzione.

Con il duplice obiettivo di “ridare voce” allo strettissimo rapporto tra l’Olivo della Madonna e la grande fede che nel tempo ha segnato la vita delle genti di Calabria e, contemporaneamente, di stimolare la diffusione della cultivar, che ha bisogno di essere conosciuta per essere salvata dal forte rischio di estinzione, su tutto il territorio regionale, il 4 e 5 settembre, in occasione della 16esima Giornata nazionale per la Custodia del Creato, avrà luogo, presso ogni chiesa della regione, la Giornata della piantumazione dell’Olivo della Madonna con la celebrazione eucaristica e benedizione dell’albero, a cui seguirà la sua piantumazione nei pressi di ogni chiesa.