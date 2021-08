Destinati 100mila euro per la scuola di Piani di Acquaro. Il sindaco: «Grande risultato»

Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle risorse in favore degli enti locali in materia di edilizia scolastica per l’anno scolastico 2021-2022, ha assegnato al Comune di Acquaro un finanziamento pari a 100mila euro per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021-2022. Lo riferisce una nota del sindaco Giuseppe Barilaro.

Fondi per la scuola di Piani di Acquaro

Più nel dettaglio, il primo cittadino spiega: «Il finanziamento sarà destinato all’istituto che ospita le scuole di ogni ordine e grado della frazione di Piani di Acquaro. Un istituto che negli anni abbiamo ristrutturato, difeso e mantenuto con grande determinazione ed impegno».

La soddisfazione del sindaco Barilaro

Un risultato importante per la comunità scolastica: «Nelle tante battaglie fatte a sostegno della nostra frazione di Piani – ricorda il sindaco – la scuola ha sempre avuto un posto di primissimo piano. Questi risultati, sono la testimonianza di un impegno forte che continua, di una politica seria che produce fatti e non sogni. Sono estremamente compiaciuto di poter annunciare questa bella notizia . Altre, tante altre –annuncia – verranno nei prossimi mesi».