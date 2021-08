A San Gregorio D’Ippona calendario ricco di eventi con “E… state insieme”

E…state insieme! Calendario ricco di eventi quello organizzato dall’amministrazione comunale di San Gregorio d’Ippona, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, che ha coinvolto bambini, famiglie, giovani e meno giovani. Anzitutto i Centri estivi per tutti i bambini del comune, che sono stati occupati in laboratori e attività di vario genere e liberi di divertirsi in un’estate segnata dalle restrizioni. Poi, dal 19 al 28 agosto un programma pieno e variegato, finalizzato all’intrattenimento e alla riscoperta delle tradizioni proprie del territorio. Coinvolgimento assicurato con la serata karaoke e il saggio di ballo dei bambini del centro estivo. Musica popolare col gruppo “Folk Calabria”, con artisti calabresi e a seguire spettacolo pirotecnico. [Continua in basso]

Non è mancata neppure la valorizzazione del territorio e dei suoi luoghi caratteristici: nella serata del 21 infatti, con il piacevole accompagnamento della soprano Claudia Andolfi e del maestro Franco Arena è stata presentata a tutta la cittadinanza la “Fontana Vecchia”, recentemente restaurata da lavoratori del reddito di cittadinanza.

Per quest’occasione i bambini del centro estivo hanno avviato una serie di interviste rivolte agli anziani, loro avi, per riscoprire usi e costumi di un’epoca in cui non poteva certo la carenza idrica fermare la forza di un popolo che fondava la propria sopravvivenza sul sacrificio, disposta a percorrere chilometri e chilometri di strada spesso dissestata pur di avere a disposizione qualche litro d’acqua per uso domestico; il tutto è stato presentato in un video report appositamente preparato e poi proiettato.[Continua in basso]

Sul finire dell’estate dunque l’appello è stato chiaro: stare insieme per vincere i momenti di un buio che non colpisce soltanto i piccoli centri, ma che riguarda tutto il territorio nazionale e mondiale, per far avvenire si il contagio, ma il contagio della gioia e mettere da parte, anche per qualche ora, pensieri e preoccupazioni dovute alla pandemia di Covid-19. L’amministrazione comunale ha risposto con la sua presenza e vicinanza. Ma non è finita: domani, 28 agosto, alle ore 21.00, presso la piazza di Mezzo Casale si terrà, all’insegna della musica popolare, la “Serata Calabrese”, in compagnia di Francesco Donato e Antonio Cocciolo.