Alex Del Piero protagonista delle t-shirt made in Soriano famose in tutta Europa

Il brand "Independent Republic" di Domenico Mazzotta ha lanciato una nuova collezione che lo ha visto collaborare con il campione ex Juve: «Si può fare impresa e realizzare i propri sogni anche restando in Calabria»

«A breve lanceremo una capsule collection con un personaggio importante, un progetto top secret che non posso ancora rivelare ma che sorprenderà tutti». Domenico Mazzottalo aveva annunciato ai nostri microfoni ed ora che è successo, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. È Alessandro Del Piero il protagonista della nuova esclusiva collezione di Independent Republic. Non male per un marchio di abbigliamento nato appena due anni fa nel Vibonese e che dalla sua base operativa di Soriano Calabro oggi vende in tutta Europa, con un seguito di decine di migliaia di follower sui social. [Continua in basso]

Domenico Mazzotta nel suo laboratorio di Soriano

«È iniziato tutto esattamente un anno fa – ci racconta il giovane imprenditore sorianese -. Alex Del Piero ha notato il nostro brand, che durante il primo lockdown aveva avuto un vero e proprio exploit, e ad agosto 2020 mi ha contattato personalmente». Un’enorme sorpresa per Domenico, che sembra ancora quasi incredulo di collaborare con quello che era il suo idolo da bambino: «Sono juventino, lo seguo da quando avevo otto anni e ho pianto davanti al suo addio ai bianconeri. È un’immensa soddisfazione e un grande orgoglio oggi averlo al mio fianco in questo progetto». E la parte più bella e pazzesca di questa storia è proprio questa, spiega: «Anche in Calabria si può fare impresa e si possono realizzare i propri sogni, basta credere nei progetti e i risultati arrivano».

Massimo Sirelli al lavoro sulla maglia

Dopo quella chiamata, c’è stato un anno di duro lavoro in cui Domenico e Alex hanno condiviso idee, pensato a strategie ed infine lanciato una maglietta che già, dopo pochi giorni dalla presentazione, riscuote successo. E la nuova collezione, dall’idea alla realizzazione, è proprio tutta made in Calabria: a firmarla è infatti il catanzarese Massimo Sirelli. «È un artista che conosco e stimo da tempo, affermato in tutta Italia. Grazie a lui abbiamo dato ancora più valore all’arte che può nascere in questa regione e una maggiore identità calabrese al prodotto», dice Mazzotta. “Legend”, si chiama così la collezione, riserverà altre sorprese: Del Piero è infatti solo il primo dei protagonisti. «Ci saranno altre due “leggende”, portate da Alex», spiega, e non si sbilancia oltre. I nomi restano top secret, unica indiscrezione: la seconda uscita arriverà entro al fine dell’anno.