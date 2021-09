Edilizia scuola Vibo, il Comitato agli enti: «Accelerare le procedure»

Il #Cib Comitato “Chiedo per i Bambini” mantiene alta l’attenzione su Vibo Valentia, dove ai problemi della pandemia si sono aggiunti negli ultimi mesi i lavori di ristrutturazione delle scuole “Garibaldi”, “Murmura” e “Don Bosco”, lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione. [Continua in nasso]

«La ricollocazione riguarda circa 1500 studenti – si legge in una nota – Il comitato apprezza l’impegno del Comune per accelerare i lavori e manifesta la sua riconoscenza anche al prefetto Roberta Lulli, ma chiede agli enti preposti risposte chiare e definite sulle tempistiche effettive e l’allocazione degli studenti. Insomma, un cronoprogramma certo sull’esecuzione dei lavori, mentre si apprende dalla stampa che 15 milioni di euro dell’Agenda Urbana arrivano in città dalla Regione e che tali fondi sono destinati anche alle scuole. Nel rispetto dei ruoli, delle competenze e dell’impegno di ciascun organo e/o ente interessato dalla vicenda in oggetto, si richiama l’attenzione sull’evidente interesse dei nostri ragazzi ad avere definitiva contezza in merito alla questione. Tale condizione – conclude il comunicato – è necessaria affinché le famiglie possano organizzare per tempo, evitando ulteriori problematiche nella gestione del prossimo anno scolastico».