Vibo Marina, la Pro loco propone di intitolare una via all’etnomusicologo Lomax

Intanto è in programma per l’11 settembre una serata dedicata ai canti della Tonnara. Tra gli ospiti anche l’antropologo Vito Teti e il musicologo Danilo Gatto

Sabato 11 settembre sarà un giorno importante per il nostro territorio. Infatti, grazie all’impegno del Sistema bibliotecario vibonese, in collaborazione con il Comune e con molti altri enti e associazioni, verrà organizzato un incontro speciale dal titolo “I canti della Tonnara”, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti tra cui l’antropologo Vito Teti, il musicologo Danilo Gatto, il prof. Giorgio Adamo, il prof. Sergio Bonanzinga, rispettivamente presidente e segretario del Centro Studi Alan Lomax, e lo storico, nonché profondo conoscitore della Tonnara di Bivona, Antonio Montesanti. I dettagli sono contenuti in una nota stampa della Pro loco di Vibo Marina.

I canti di lavoro tradizionali

Il tema dell’evento riguarderà i canti di lavoro tradizionali dei tonnaroti di Vibo Marina e Pizzo, raccolti e studiati negli anni ’50 dall’etnomusicologo americano Alan Lomax (1915-2002), che arrivò a Vibo Marina e a Pizzo proprio per poterli raccogliere. L’incontro di sabato sarà particolarmente importante poiché per l’occasione arriverà nel nostro comune anche la figlia del grande studioso, Anna Lomax Wood, che consegnerà alla nostra comunità cittadina preziosissimi documenti raccolti da suo padre e riguardanti proprio il nostro territorio.

L’intitolazione di una via a Lomax

In questa circostanza, la Pro Loco di Vibo Marina intende riportare all’attenzione pubblica una proposta già avanzata all’amministrazione comunale, con richiesta formale, nel marzo dello scorso anno. La proposta in questione riguarda la necessità di intitolare una via di Vibo Marina proprio al grande etnomusicologo Alan Lomax, a cui tutta la nostra comunità deve essere riconoscente per aver amato il nostro territorio e la sua grande cultura popolare, per aver registrato le voci e le immagini delle nostre Tonnare e dei nostri luoghi costieri con strumenti nuovi all’epoca; per tutto quell’importante e prezioso materiale documentario sulle Tonnare di Vibo Marina e Bivona che senza di lui avremmo sicuramente perso. La richiesta di intitolare una strada ad Alan Lomax, che (lo ribadiamo) è stata già in passato avanzata all’amministrazione comunale, si inserisce oggi all’interno di una nuova e più ampia proposta per rinnovare la toponomastica di Vibo Marina, che comprende anche altre importanti personalità e che presto verrà ufficializzata.

Chi era Alan Lomax

Per quanto riguarda l’individuazione della futura via “Alan Lomax”, la Pro Loco fa anche alcune proposte: si potrebbe ad esempio sostituire con il nome di Lomax l’attuale via Roma (che va dalla sede della Pro Loco / incrocio Vale delle Industrie fino all’incrocio di Corso M. Bianchi), anche per ovviare alla presenza di molte vie “Roma” nell’intero territorio comunale. In alternativa, si potrebbe dedicare a Lomax anche una delle quattro traverse di Corso M. Bianchi attualmente prive di nome.

In conclusione, ci si augura che il ricordo di questo grande studioso, che ha scelto il nostro territorio per le sue ricerche, possa essere uno stimolo per una celere risoluzione dell’ormai annosa questione riguardante la Tonnara di Bivona e il suo uso per la creazione di un Museo del mare, luogo in cui il fondo Lomax avrebbe la sua più giusta collocazione.