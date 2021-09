Danza sportiva: i vibonesi Coloca e Dubrivinyy si confermano campioni d’Italia

Si sono conclusi pochi giorni fa al Palasport di Foligno i campionati italiani assoluti della Fids 2021. Alla competizione di danza sportiva hanno partecipato circa 800 atleti che si sono esibiti davanti a una giuria qualificata che ha decretato vincitori assoluti i giovani vibonesi Ilaria Coloca e Antonio Dubrivnyy, campioni uscenti. I due ballerini si confermano campioni assoluti conquistando una medaglia d’oro nella combinata dieci balli, una medaglia d’ argento nelle danze standard e un quarto posto nella danza latino americano. Grazie a questi risultati Ilaria e Antonio entrano a far parte del club azzurro che gli permetterà di rappresentare l’Italia ai prossimi Mondiali che si terranno a novembre in Lituania e a dicembre in Israele. Grandissimo risultato per i due giovani ballerini Vibonesi seguiti dai maestri Gregorio Corello e Darya Suslova.