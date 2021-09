“Io donna la Calabria che vorrei”, l’iniziativa del centrodestra arriva anche a Vibo Valentia

Anche Vibo Valentia avrà il suo gazebo “Io donna la Calabria che vorrei”: sabato 18 settembre – dalle ore 10 alle 13 – l’iniziativa promossa dalla deputata forzista Catia Polidori approda sul corso Vittorio Emanuele III. Qui verrà allestito un gazebo con l’obiettivo di ascoltare e raccogliere i suggerimenti delle donne su temi importanti che verranno sottoposti all’attenzione del candidato a governatore per il centrodestra, Roberto Occhiuto.



«”Azzurro Donna”, il movimento politico guidato da Catia Polidori e coordinato in Calabria da Maria Josè Caligiuri, propone una programmazione che parte dal basso e che mette in risalto obiettivi, aspirazioni e carenze del territorio attraverso le testimonianze dirette della popolazione – è scritto in una nota -. Sarà dunque un’occasione importante per discutere di temi attuali e concreti anche al fine di contribuire alla redazione di un programma di governo regionale che sarà possibile implementare con l’elezione del nostro candidato.



Le coordinatrici di Vibo Valentia Maria Grazia Pianura e Angela Pata saranno liete di ospitare tutte le donne e tutti i cittadini che vorranno partecipare attivamente la costruzione del programma politico e che nell’occasione potranno discutere di idee e futuro direttamente con il nostro candidato a presidente Roberto Occhiuto e con il Senatore Giuseppe Mangialavori».