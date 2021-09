Lavori infiniti sull’autostrada, limitazioni fra Pizzo e Sant’Onofrio

Per consentire la posa di nuova pavimentazione drenante lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, l’Anas comunica che si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant’Onofrio. Nel dettaglio, a partire da martedì 21 settembre e fino al 5 ottobre in vigore il doppio senso di circolazione dal km 318,500 al km 320,500. In prossimità dei tratti interessati dai lavori sarà in vigore il limite di velocità di 40km/h e il divieto di sorpasso.