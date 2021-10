Diversamente abili, scuole di Vibo: arrivano gli Educatori professionali. Il Comune affida gli incarichi

Hanno iniziato a prestare servizio la scorsa settimana e resteranno in carica fino al 9 giugno del 2022, data di chiusura dell’anno scolastico 2021/2022, con un monte orario di lavoro di 24 ore settimanali. Parliamo degli Educatori professionali che devono favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vibo Valentia. In buona sostanza non si sostituiscono agli insegnanti ma certamente contribuiscono alla formazione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità o con bisogni educativi speciali. Complessivamente l’amministrazione comunale del capoluogo nei giorni scorsi ha dato formalmente incarico a dieci Educatori professionali, i quali – come detto – saranno assegnati alle scuole interessate, che, peraltro, hanno già inoltrato richiesta di integrazione scolastica presso gli uffici competenti di Palazzo Luigi Razza. [Continua in basso]

Come si è proceduto

Il reclutamento di dette figure è avvenuto attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse (determina numero 723 del 14 giugno scorso) per la formazione di una short list di professionalità esterne a sostegno dell’attività dell’Ambito territoriale di Vibo Valentia per lo svolgimento di attività finanziate con risorse europee, nazionali e regionali di competenza dell’Ambito territoriale. Con apposito provvedimento (il numero 763 del 9 luglio scorso) è stata poi nominata la commissione esaminatrice per la formazione della short list di professionalità esterne a sostegno dell’attività dell’Ambito territoriale di Vibo Valentia e giorno 27 luglio sono stati espletati i colloqui di valutazione dei candidati. Quindi la successiva pubblicazione (determina numero 1.177 del 14 settembre) dell’elenco, con assegnazione del punteggio per le suddette professionalità.

«Poiché con l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022 – scrive dunque la dirigente di settore Adriana Teti nella determina che ha ufficialmente dato incarico agli Educatori – è necessario fornire assistenza specialistica agli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vibo Valentia, per garantire il suddetto servizio del diritto allo studio si utilizza la graduatoria degli educatori professionali approvata per l’Ambito sociale di Vibo Valentia, anche perché – viene ricordato nella determina – il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa regionale vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo anche degli enti locali di predisporre adeguate misure di sostegno. Il servizio di integrazione scolastica – chiude la Teti – per l’importanza che riveste deve essere, pertanto, garantito».