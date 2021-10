Mileto, cagnolini abbandonati per strada recuperati dai vigili urbani

Ad avvertire i vigili, un cittadino del luogo. Avviate le procedure per l’affidamento temporaneo al canile convenzionato, in attesa di un’eventuale adozione

Ennesimo caso di abbandono di cani nel Vibonese. Un gesto riprovevole dal punto di vista morale, punito con pene precise dalla legge vigente, qualora si riescano ad individuare i colpevoli. In questo caso si tratta di tre cuccioli abbandonati al proprio destino da gente senza cuore sulla strada provinciale che da Comparni porta a San Giovanni, nel territorio comunale di Mileto.



Ad accorgersi della presenza dei tre cagnolini sul ciglio della carreggiata – nei pressi del bivio di località Barbasano – un cittadino del luogo, il quale ha prontamente allertato gli uomini di Polizia municipale guidati dal comandante Renato Parrone. Da qui il recupero dei piccoli meticci, visibilmente impauriti, e l’avvio della procedura che, una volta informati e investiti della questione i sanitari del Servizio veterinario dell’Asp, porterà all’affidamento in custodia presso il canile “Il mondo di Pluto” di Santa Domenica di Ricadi, convenzionato con il Comune di Mileto.



Qui i cagnolini, da sempre ritenuti gli amici più fedeli dell’uomo, riceveranno le cure e l’assistenza necessaria, in attesa, si spera, che qualche famiglia o singola persona di animo buono li adotti e li accudisca amorevolmente.