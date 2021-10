A Vibo il convegno regionale delle autoscuole

Vibo Valentia ospiterà il convegno regionale delle autoscuole. L’iniziativa è in programma il 13 novembre dalle ore 8.30 all’Hotel 501. L’incontro promosso dall’Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, sezione Vibo Valentia sarà occasione per discutere delle novità e modifiche al codice della strada, del sistema pago Pa e dei monopattini. Tutti gli addetti ai lavori interessati dovranno essere in possesso del green pass.

Apriranno i lavori il sindaco Maria Limardo, il presidente della Provincia Salvatore Solano e il sentore Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori. Interverranno: Enza Bruno Bossio, IX Commissione trasporti della Camera dei deputati, il consigliere regionale Michele Comito, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, il direttore Ufficio motorizzazione civile di Reggio Calabria Sandro Panacea, il segretario nazionale autoscuole Emilio Patella, il responsabile autoscuole area sud Alfredo Boenzi, il coordinatore regionale Autoscuole Santo Bagalà e il segretario provinciale autoscuole Vincenzo Morabito.