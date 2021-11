Cosenza Channel rilancia dopo l’acquisizione Diemmecom. Cambareri e Falduto: «Dalla parte dei cittadini» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Cosenza Channel rilancia. Il gruppo Diemmecom ha acquisito la nota testata dell’area bruzia per intraprendere una nuova sfida: portare sui terminali di tutti i cosentini l’informazione a 360 gradi.

Una nuova veste grafica, nuovi innesti al gruppo di lavoro, l’implementazione delle infrastrutture saranno il valore aggiunto che l’azienda mette in campo per raccontare i cosentini alla Calabria e la Calabria ai cosentini.

A dirigere la testata, il vice direttore di LaCNews 24, Pier Paolo Cambareri. [Continua in basso]

A tracciare la linea la direttrice editoriale Maria Grazia Falduto, che dalle pagine di Cosenza Channel scrive: «A Cosenza e ai suoi cittadini, alla provincia intera, abbiamo deciso di dare di più. E, per farlo, abbiamo deciso di investire con i fatti ulteriori risorse nella certezza di riuscire a irrobustire la narrazione di questo angolo di Calabria che ancora tanto può dare al resto della regione».

Un impegno concreto che servirà a irrobustire la narrazione del territorio favorendo la piena integrazione della testata con i suoi utenti. Un impegno che Cosenza Channel vuole portare avanti insieme ai cosentini tutti.