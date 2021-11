Fondazione Natuzza, 28 anni fa l’arrivo della statua della Vergine: Paravati pronta a festeggiare l’anniversario

Sono trascorsi 28 anni dall’arrivo a Paravati della statua della Vergine “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” nelle sembianze di una giovinetta con le braccia accoglienti, così come appariva in vita alla Serva di Dio Natuzza Evolo. Un anniversario che il popolo di fedeli che si rifà al carisma dell’umile mistica calabrese, morta nel giorno di Ognissanti del 2009, festeggerà il prossimo 14 novembre nella grande spianata della Villa della Gioia situata nella frazione di Mileto.

L’arrivo della statua a Paravati

Il 13 novembre del 1993, fu l’allora vescovo Domenico Cortese ad impartire alla scultura la solenne benedizione e a consentirne l’esposizione alla pubblica venerazione. L’evento, così come annunciato dalla Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, sarà commemorato con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta a partire dalle 10.30 da monsignor Attilio Nostro, dallo scorso 2 ottobre vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Le celebrazioni in vista dell’anniversario

Dopo la sacra funzione all’aperto – prevista sul sagrato della chiesa ancora in attesa di essere dedicata e aperta al culto – i fedeli potranno far visita alla tomba della mistica, situata all’interno del vicino Centro per anziani intitolato a “Monsignor Pasquale Colloca”. «La Madonna è bellissima! Mi appare come una ragazza di 15-16 anni, vestita di bianco, con la pelle scura, sollevata da terra e tutta piena di luce: “Io sono la Mamma tua e di tutto il mondo. Io sono il Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime». Con queste parole Mamma Natuzza descriveva in vita la madre di Gesù.

L’appuntamento di domenica 14 novembre

All’appuntamento di domenica 14 novembre prenderanno parte migliaia di appartenenti ai cenacoli mariani, sorti in tutto il mondo su input della Serva di Dio di Paravati. I devoti della mistica potranno accedere al piazzale della Villa della Gioia solo dal cancello centrale grande. Nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid, dovranno nell’occasione esibire il Green Pass, indossare la mascherina, evitare assembramenti e utilizzare i prodotti per l’igiene alle mani disponibili in corrispondenza degli accessi agli ambienti chiusi.