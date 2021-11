Il Comune di Sant’Onofrio su WhatsApp: si potranno effettuare segnalazioni o avere informazioni

Un filo diretto con i cittadini, un modo per segnalare problematiche o più semplicemente chiedere informazioni. Lo ha pensato il Comune di Sant’Onofrio che, tramite un apposito numero di telefono, sarà a disposizione degli utenti per qualsiasi necessità. Basterà inviare un messaggio sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp: «I problemi – scrive l’amministrazione guidata da Antonino Pezzo – non mancano mai, noi però vogliamo aiutarvi. Siamo vicino al cittadino in ogni modo e con ogni mezzo».

Così «considerando che WhatsApp risulta essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, abbiamo pensato di istituire un numero (375 7390404) del Comune di Sant’Onofrio sul quale ogni cittadino potrà esporci i propri problemi». Non solo si potranno inoltrare «segnalazioni e chiedere le informazioni di cui necessità con la massima comodità talvolta – concludono gli amministratori – anche evitando di recarsi nella sede comunale». La notizia, veicolata anche sui canali Facebook, è stata accolta positivamente dagli utenti.