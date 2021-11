Al Museo d’Arte Lìmen apre la personale dell’artista vibonese Enzo Aiello

Il Museo d’Arte Lìmen della Camera di Commercio di Vibo Valentia apre le sue porte per accogliere una mostra di grande interesse per la valenza tecnica ed espressiva delle opere come per la caratura internazionale dell’artista che ne è autore. Si tratta della personale di Enzo Aiello “Il mosaico, la pittura e il mare” che verrà allestita nella “Galleria Nera” del Museo Lìmen e inaugurata domani, sabato 13 novembre, alle ore 18, con vernissage aperto al pubblico.

L’artista vive da tempo a Roma ed è frequentemente in giro per il mondo, dove le sue opere si ritrovano in collezioni tanto pubbliche che private. Nonostante ciò, orgoglioso delle sue origini vibonesi, ha sempre mantenuto saldi legami con la sua terra, a questa ispirando le sue creazioni, in cui, nella suggestione delle immagini e dei colori, se ne ritrovano luoghi, valori, cultura, identità.

Con questa mostra Aiello propone una selezione di lavori, che rappresentano una retrospettiva di oltre venticinque anni di carriera, in cui la sua creatività prende forma attraverso l’utilizzo di varie tecniche espressive quali mosaico, pastello, pittura ad olio. Memoria, poesia, vivida bellezza: è la narrazione di Enzo Aiello che il pubblico potrà ritrovare nelle sue opere già dal giorno dell’inaugurazione o rivisitare per tutto il corso della mostra, al Museo Lìmen, fino al 28 novembre prossimo.