Vibo, all’Archivio di Stato in mostra casi penali di stupro e violenze sulle donne

Saranno esposti atti inerenti il Tribunale di Vibo Valentia. L’iniziativa in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Nell’ambito del piano di Valorizzazione 2021 ed in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre 2021), anche l’Archivio di Stato di Vibo Valentia organizza una mostra dal titolo “ieri come oggi, Basta violenza” con un’apertura straordinaria nella giornata di sabato 13 novembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Una iniziativa per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Saranno esposti atti inerenti il Tribunale di Vibo Valentia “sentenze penali” che riguardano stupri, ratti a scopo matrimoniale e non, induzione alla prostituzione di minori. Il direttore Nicola Congestrì ed il personale dell’Istituto invitano a visitare il percorso documentario nel rispetto di tutte le norme sanitarie in vigore. L’accesso consentito solo ai possessori di green pass.