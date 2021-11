Covid Cessaniti, scuola media chiusa dopo la positività di 6 studenti

Scuola media chiusa a Cessaniti causa Covid. Il sindaco Francesco Mazzeo, con ordinanza, ha disposto la sospensione della didattica in presenza dopo la positività di alcuni studenti. Il provvedimento è stato assunto dopo un confronto con le istituzioni sanitarie e quelle scolastiche: «Nel drive in di ieri (26 novembre), organizzato in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Vibo, dai circa 70 tamponi antigenici processati, è emersa la positività di 6 ragazzi frequentanti la Scuola secondaria di I grado di Cessaniti», ha fatto presente il primo cittadino. [Continua in basso]

Pertanto «al fine di contenere la diffusione del virus in ambiente scolastico, a tutela degli altri studenti e del personale scolastico, ho deciso – ha aggiunto Mazzeo – di adottare questa misura forte, ma necessaria in questo momento perché non bisogna sottovalutare la pericolosità delle tante varianti che si stanno sviluppando». La didattica a distanza verrà attuata dal 29 novembre al 3 dicembre.

LEGGI ANCHE: Emergenza Covid a Ricadi: chiuse le scuole elementare e dell’infanzia



Covid, preoccupano e tornano a salire i contagi a Mileto



Covid, a Pizzoni un bimbo positivo al molecolare: asilo chiuso e alunni in quarantena