Nicotera, al via i lavori al cimitero, presto l’assegnazione dei loculi

Il Comune di Nicotera informa la cittadinanza che «da qualche giorno sono iniziati i lavori di pavimentazione del cimitero».

A darne notizia, è il primo cittadino del centro costiero vibonese Giuseppe Marasco che precisa: «la prima fase di questo intervento, consisterà nello scotico delle strade interne, per dare i giusti livelli di pendenza ai vialoni. Successivamente, si passerà alla cementificazione degli stessi e alla realizzazione dello stampato. Come promesso in campagna elettorale, – prosegue il sindaco – anche questo punto inserito nel programma di governo sta dunque per essere realizzato».



Lo stesso sindaco annuncia che «sarà pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei nuovi lotti cimiteriali, che saranno realizzati nel nuovo ampliamento cimiteriale. Coloro che a suo tempo avevano fatto richiesta, dovranno quindi dare conferma della volontà di acquistare i lotti messi a disposizione dall’amministrazione comunale».