Mohamed Ali Hassan maggiordomo dal cuore d’oro riceve la nomina di Cavaliere

Mohamed Ali Hassan è da oggi ufficialmente un Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna dell'onorificenza si è svolta questa mattina a Palazzo del Quirinale.

La motivazione

“Per il senso civico dimostrato in occasione della restituzione di una ingente somma di denaro” Cittadino somalo, vive e lavora come collaboratore domestico a Vibo Valentia. Sposato e padre di sei figli. Mentre si recava insieme alla figlia alla caserma dei carabinieri per una denuncia di smarrimento documenti, ha trovato per terra un portafoglio con cinquemila euro. Controllati i documenti e rinvenuta quindi l’identità del proprietario – una donna residente a Maierato – decide di recarsi dalla donna a restituirlo. A missione compiuta, rifiuta anche la ricompensa offerta dalla proprietaria”.

Sogna la cittadinanza italiana

Una storia che vi abbimao raccontato anche attraverso le nostre colonne. Emozionato per l’onorificenza, il 39enne, che da vent’anni lavora come maggiordomo al servizio di una famiglia nobile di Vibo Valentia, aveva rivelato quello che era il suo più grande desiderio: ricevere la cittadinanza italiana. «Vorrei chiedere al presidente Sergio Mattarella la cittadinanza italiana», spiegava. «Sono anni che lavoro in Italia. Chiedo solo di essere cittadino di questo Paese. Lo vorrei tanto per me, mia moglie e per i miei sei figli che ormai sono italiani a tutti gli effetti».