Nicotera, i volontari del Servizio civile a supporto del Centro per l’autismo

Un nuovo importante aiuto per il Centro clinico per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico che ha sede presso il plesso ospedaliero di Nicotera. A seguito, infatti, di un incontro tenutosi al palazzo municipale tra l’assessore alle politiche sociali Lorella Destefano e i responsabili dell’importante presidio sociosanitario, è stato deciso di inviare i volontari del Servizio civile nazionale a supporto del centro. Si tratta di Gabriele Vecchio, Vanessa Moisè, Francesco Spinoso, Emmanuele Spinoso, Francesco Mangiafave, Elisa Mercuri, Francesco Mazzitello, Andrea Vecchio, Robert Iconaru e Chiara Ionadi: per cinque pomeriggi a settimana svolgeranno attività di accoglienza e supporto agli utenti e alle loro famiglie. [Continua in basso]

«Un’intesa che nasce dalla consapevolezza dell’importanza di fare rete con l’istituzione locale e del grande valore del volontariato», fanno sapere dal Comune. Ad accompagnare i ragazzi per la loro presa in servizio, è stata lo stesso assessore Destefano che non ha mancato di sottolineare e di lodare il grande lavoro portato avanti dal dottor Andrea Guido, responsabile della cooperativa Batticinque, aggiudicataria del servizio presso il centro in questione, della dottoressa Mary Naso presidente dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) che da oltre 5 anni collabora con l’Asp di Vibo Valentia per la realizzazione di servizi per l’autismo e della dottoressa Maria Cristina Risoleo, neuropsichiatra dell’Asp di Vibo Valentia.

«Con questa intesa – dichiara l’assessore – responsabilizziamo ulteriormente questi ragazzi e il fatto che essi andranno ad impegnarsi in una struttura pensata a supporto di bambini autistici, ci riempie di soddisfazione».