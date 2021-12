Ad Acquaro la prima edizione della Casa di Babbo Natale con tanti eventi per i più piccoli

Il magico mondo di Babbo Natale, è pronto a lasciare un ricordo indelebile e a fare vivere un sogno a bambini e famiglie. Con il suo bosco incantato, la slitta con le renne e gli elfi, la barba bianca più simpatica ai piccini sta per giungere in Contrada Fanelli ai Piani di Acquaro, dove, l’associazione “Il mondo dei bambini”, si è attivata nell’organizzazione della prima edizione della “Casa di Babbo Natale”, che sarà inaugurata domenica 12 dicembre alle ore 16:30 e fruibile nei giorni 18, 19, 25 e 26 dicembre dalle 16:00 alle 20:00, proseguendo per i giorni 1, 2 e 6 gennaio nella stessa fascia oraria.

La manifestazione, ideata per promuovere un Natale all’insegna del sorriso, sorprenderà i più piccoli con tanti coinvolgimenti divertenti. Dall’incontro con Babbo Natale alla consegna delle letterine con la foto ricordo, infatti, i bambini potranno salire sulla slitta con le renne e visitare il laboratorio degli elfi per poi proseguire lungo il mercatino natalizio.

Un’atmosfera tutta da vivere e che proietterà i più piccoli nel fantastico mondo del loro beniamino del cuore. Sarà possibile effettuare visite di gruppo nel rispetto delle normative vigenti anti contagio.