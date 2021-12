Cessaniti, prosegue l’iter per installare 43 telecamere di video-sorveglianza

Dotare Cessaniti e frazioni di 43 telecamere di sorveglianza. È quanto previsto in un progetto – per un importo di 232mila e 843 euro- che il Comune di Cessaniti ha inoltrato in Prefettura per accedere ad un finanziamento ministeriale. I fondi serviranno a dotare il territorio comunale di un nuovo impianto di videosorveglianza.

Il progetto per la video-sorveglianza

La richiesta di risorse si inserisce nell’ambito del patto per la sicurezza urbana sottoscritto tra il prefetto ed il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo. In particolare il primo cittadino sostiene: «Gli obiettivi che si intendono perseguire sono finalizzati alla creazione di un sistema di protezione e controllo di una vasta porzione di territorio, fornendo una visione unitaria della problematica sicurezza e garantendo un approccio efficace alle richieste di sicurezza che provengono dal territorio».

Infatti «il territorio sarà cablato attraverso una rete wireless e wired, sulla quale transiteranno le immagini delle telecamere posizionate nei luoghi prescelti. Il flusso delle immagini – continua il sindaco – a loro volta sarà centralizzato in una centrale operativa, dalla quale il sistema sarà gestito».

Cessaniti, i luoghi controllati

La presenza delle telecamere garantirà un alto effetto deterrente: «Il piano, il cui studio di fattibilità tecnico–economica è stato approvato dalla giunta comunale, coprirà, tutti gli accessi esterni al territorio comunale di Cessaniti, gli istituti scolastici, tutte le piazze ed altre aree sensibili di tutte le frazioni» rimarca il primo cittadino evidenziando: «Il tema della sicurezza urbana e della prevenzione, merita di essere affrontato in maniera particolareggiata, ponderata ed attenta e siamo sicuri che questa idea progettuale va proprio verso questa direzione. Resta, comunque, fondamentale il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e la nostra iniziativa va in direzione di un sostegno a questo impegno, in quanto oltre ai controlli, vanno utilizzati tutti gli strumenti disponibili e necessari alla prevenzione ed al contrasto di qualsivoglia forma di illegalità».

I problemi di sicurezza

Il progetto viene considerato come una opportunità e soprattutto una risposta alle esigenze dei cittadini: «La videosorveglianza non risolverà del tutto i problemi di sicurezza esistenti, ma una volta realizzata sarà certamente un supporto importante, specie se l’impianto, come da previsioni progettuali, riuscirà in maniera capillare a coprire gran parte degli snodi nevralgici della città», conclude il sindaco Mazzeo.