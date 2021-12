Strada crollata a Longobardi: domani sit-in silenzioso dei residenti

E’ convocato un sit-in silenzioso per domani sabato 11 Dicembre a Longobardi in località Bivio Alto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella zona a traffico interdetto per sensibilizzare gli organi amministrativi istituzionali ai problemi che da più anni affliggono la frazione Longobardi con la chiusura della strada comunale, arteria principale per il paese e di collegamento con la città capoluogo.

Lo scopo dell’iniziativa silenziosa è quello di avere da parte delle istituzioni preposte delle risposte sulla situazione che riguarda il suddetto tratto stradale.