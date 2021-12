Soriano, Pro loco e Polisportiva donano un defibrillatore alla comunità

Nuova iniziativa della Pro loco di Soriano Calabro e dell’Asd Polisportiva Sorianese, presieduti rispettivamente da Maria Teresa Daffinà e Antonino vittorio De Nardo che in occasione delle festività natalizie si sono rese protagonisti nella giornata odierna della donazione di un defibrillatore che verrà installato sul Corso di Soriano Calabro a completa disposizione della comunità per le emergenze. La cerimonia di consegna si è svolta sulla sala Consiliare del Comune ed è stato consegnato nelle mani del primo cittadino, Vincenzo Bartone.

Si tratta di un dispositivo estremamente importante dal punto di vista di primo soccorso sanitario, pur augurandosi che il defibrillatore non venga mai utilizzato, ma nel caso fosse necessario avremo l’opportunità di abbattere i tempi d’intervento in caso di arresto cardiaco. «È con immenso compiacimento – si legge in una nota del Comune – che accogliamo questo importantissimo “regalo di Natale” donato alla nostra amministrazione da parte della Pro-Loco Soriano Calabro e della Asd Polisportiva Sorianese. L’impegno costante che queste associazioni profondono per la nostra comunità ha contribuito enormemente alla crescita culturale e sociale della stessa. Quest’ultimo risultato raggiunto dà lustro a tutta la nostra comunità che ancora una volta dimostra grande sensibilità per le questioni che attengono alla sfera umana ed alla solidarietà tra le persone e assoluto coinvolgimento e supporto».

«C’è un’amministrazione che all’unisono con l’intera comunità e le diverse associazioni del territorio, organizza iniziative, crea legami sociali, aiuta il prossimo e chi ha bisogno, realizza sogni. C’è un’amministrazione ed un paese che hanno voglia di fare e che hanno voglia di sostenere, con la forza dell’esempio, i valori della crescita collettiva e del benessere comune», concludono gli amministratori.