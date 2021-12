“A Natale regala un abbraccio”: sosteniamo insieme la Casa Paese di Cicala

È attiva da questa mattina la campagna “A Natale regala un abbraccio”, il crowdfunding per sostenere la costruzione di una Casa Paese per le persone affette da demenza nel comune di Cicala, in cui opera l’associazione Ra.Gi. onlus della dottoressa Elena Sodano.Un luogo sicuro in cui potersi muovere liberamente, in cui queste persone potranno dare sfogo al loro universo comunicativo e espressivo in totale sicurezza. [Continua in basso]

La campagna di crowdfunding, promossa dal Gruppo Pubbliemme e dalla Società Editoriale Diemmecom, servirà a completare i lavori di questo ambizioso progetto. Una struttura da circa 800 metri quadrati, che diventerà un ambiente protetto sotto forma di vera e propria comunità alloggio con piazzette, negozi, una cappella e aree ristoro. Ambienti che permetteranno agli ospiti di potersi muovere liberamente dando libero sfogo al loro universo comunicativo ed espressivo. Nella comunità alloggio, che sarà residenziale, troveranno accoglienza 16 persone con demenza. Ogni stanza sarà associata a dei simboli che caratterizzeranno la permanenza dei pazienti.

Cuore pulsante della casa paese, che vedrà sorgere al suo interno anche un ristorante, sarà un solarium, un luogo d’incontro tra alberi di ulivo ed erbe officinali. Tutto questo prenderà forma in quello che dal 2018 è il primo “borgo amico delle demenze” in Calabria, dove quindi la comunità è già preparata ad interagire con i malati di Alzheimer e altre forme di demenza: nel comune calabrese sin dal 2018 sono stati fatti corsi di formazione per tutti i negozianti: adesso sanno come approcciarsi a queste realtà ed è stata cambiata totalmente l’accoglienza della cultura e della cura. [Continua in basso]

«Abbiamo deciso di organizzare e sostenere questa campagna – ha spiegato Domenico Maduli, editore del Network LaC e fondatore del Gruppo Pubbliemme – per quelle persone che hanno perso il loro passato, senza saperlo e senza potersi preparare, un’esperienza che mette a dura prova anche le persone a loro vicine. Per questo motivo vogliamo sostenere il faticoso lavoro di Elena Sodano e prendere parte al cambiamento, alla comunità che sta creando: in questo Natale complesso vogliamo donare un abbraccio a chi, con un gesto di affetto, può ritrovare la serenità di cui ha bisogno. Un piccolo gesto diverrà un grande abbraccio».

Tanto è stato fatto, ma resta da fare un ultimo passo che vogliamo percorrere insieme: a Natale regaliamo un abbraccio alla comunità della Casa Paese di Cicala. A Natale aiutaci a costruire insieme una nuova opportunità per far nascere nuovi sorrisi, per creare nuova umanità, per garantire un abbraccio e uno scrigno di serenità a chi merita un futuro migliore. [Continua in basso]

La campagna di crowdfunding è raggiungibile sulla piattaforma GoFundMe al seguente link (https://www.gofundme.com/f/a-natale-regala-un-abbraccio-casa-paese-cicala): è possibile donare con carta di credito, carta di debito, Paypal e qualsiasi altra carta abilitata ai pagamenti ed alle transazioni elettroniche. Clicca qui per effettuare la tua donazione! https://www.gofundme.com/f/a-natale-regala-un-abbraccio-casa-paese-cicala