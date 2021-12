Guasto alla rete idrica e Soriano resta senz’acqua: tecnici al lavoro

L’amministrazione intende approfondire le cause di problemi che si manifestano soprattutto in occasione delle feste e fine settimana: «Pronti ad andare in Procura»

Un guasto alla rete idrica sta causando diversi disservizi a Soriano Calabro. Il problema lungo la condotta – informa il Comune – è stato individuato e gli addetti sono al lavoro per ripristinare il servizio: «Ci dispiace per i disagi, appare però molto bizzarro che certi “problemi” si manifestino nel fine settimana e nei giorni di festa. Motivo per cui, presto, sarà presentato un esposto in Procura», evidenziano gli amministratori nel ringraziare i professionisti intervenuti durante una giornata di festa tradizionalmente dedicata alla famiglia.