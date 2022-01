Poste chiuse a Dasà, la replica: «Ritardi nell’apertura per problemi tecnici»

In riferimento all’articolo dal titolo “Poste chiuse a Dasà e Acquaro, il sindaco Scaturchio: “Imperdonabile disservizio” del 31 dicembre scorso, Poste Italiane precisa che «giorno 31 dicembre 2021 l’Ufficio postale di Acquaro ha aperto regolarmente al pubblico, secondo il consueto orario, dalle 8.20 alle 13.35, mentre quello di Dasà, come rappresentato al primo cittadino Scaturchio, ha ritardato l’apertura a causa di un problema tecnico prontamente superato».



«L’azienda, scusandosi per eventuali disagi causati ai cittadini, invita gli utenti a recarsi negli uffici postali solo in caso di effettiva e indifferibile necessità, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale e di osservare il distanziamento interpersonale.

Poste italiane ricorda, inoltre, che grazie all’app “BancoPosta” è possibile gestire il conto in mobilità, verificando il saldo e la lista movimenti, pagare bollettini, disporre trasferimenti di denaro attraverso bonifici e postagiro oppure Moneygram, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e fruire di altri servizi innovativi come il pagamento tramite Nfc (attraverso il telefonino). Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID».