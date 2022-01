Jazzolino di Vibo, l’associazione Valentia dona giocattoli ai piccoli degenti di Pediatria

Un gesto di solidarietà nel giorno antecedente all’Epifania dedicato soprattutto ai più piccini. È quello compiuto nella giornata di oggi dall’associazione Valentia attraverso un’iniziativa che va avanti da cinque anni e che ha consentito di donare decine di regali e giocattoli al reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.



«Grazie a chi ci ha aiutati – si legge in una nota del sodalizio – ma soprattutto alla grande umanità del personale medico-sanitario guidato dal dottore Braghò, che ha ricevuto e distribuito con piacere i doni ai bimbi nonostante il Covid. Per il quinto anno consecutivo abbiamo voluto mostrare vicinanza anche ai piccoli pazienti dell’ospedale, regalando loro un sorriso. Essere vicini alle persone – si legge ancora – e al territorio in cui operiamo è una delle tante dimensioni dell’impegno sostenibile di Valentia. Ringraziamo tutti i negozi di giocattoli che hanno accolto favorevolmente la nostra iniziativa. Nelle prossime settimane effettueremo nuove iniziative anche in altri reparti di pediatria su scala nazionale, dove la nostra associazione è presente».