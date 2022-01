Acqua a Soriano: svuotato l’acquedotto comunale, il paese resta a secco

“Avvisiamo i cittadini che la mancanza di acqua di oggi è dovuta ad un fatto veramente curioso. Nella giornata di ieri, la Protezione civile – ovviamente non quella di Soriano – ha ritenuto opportuno riempire delle cisterne di acqua per portarla ai cittadini di Vibo Valentia che stanno subendo in questi ultimi giorni una grave carenza idrica. Questo ha comportato lo svuotamento del nostro acquedotto e la conseguente mancanza di acqua nelle nostre case! Il fatto è stato prontamente portato a conoscenza dei carabinieri”. E’ quanto spiega in un comunicato l’amministrazione comunale di Soriano Calabro guidata dal sindaco Vincenzo Bartone.

Da sottolineare che Soriano per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua è da anni autonomo essendosi sganciato dalla Sorical che ne fornisce in minima quantità solo nei periodi estivi.

