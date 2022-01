Servizi sociali, il Comune di Polia apre le porte ai cittadini

L’ente mette a disposizione professionalità per migliorare la qualità della vita di famiglie, anziani, persone con disabilità. Ecco come richiedere una consulenza

Una mano d’aiuto, un momento di confronto, un servizio dedicato all’ascolto. Il Comune di Polia promuove i servizi sociali e mette a disposizione professionalità in grado di garantire assistenza ai cittadini: «Ci teniamo a informare – spiega l’ente – che ogni mercoledì presso il Comune di Polia è possibile avere un colloquio con la dottoressa Rosanna Fiozzo, che si occupa di famiglia, minori, persone con disabilità e anziani».



L’ente ricorda che «il ruolo degli assistenti è quello di migliorare la vita delle persone a livello individuale, familiare o sociale al fine di potenziare le capacità della persona affinchè diventi in grado di vedere i propri punti di forza e su di essi fare leva per poter superare le sfide che la vita pone».



Per consulenza basterà scrivere all’indirizzo email servizisociali.comune.polia@gmail.com oppure recarsi presso la sede nella giornata di ricevimento dalle ore 8 alle ore 14.