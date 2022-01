In stato confusionale percorre in moto le strade di Briatico, salvato dai carabinieri

Un intervento provvidenziale che ha scongiurato conseguenze fatali. È quello compiuto dai carabinieri della Stazione di Briatico nel pomeriggio di oggi. In particolare i militari hanno notato un uomo, in stato confusionale, alla guida di un motorino. L’anziano signore, residente nella frazione Paradisoni, percorreva le strade zigzagando tra una corsia e l’altra con grave pericolo per la sua persona e per gli altri utenti. Giunti nei pressi del cimitero di Briatico, sito lungo la ex statale 522, i militari sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Sul posto è giunta anche un’ambulanza.

La vicenda è stata prontamente riportata dal sindaco Lidio Vallone: «I cittadini hanno apprezzato l’intervento dei carabinieri, sono stati proprio loro a segnalarmi il gesto dei carabinieri che ha permesso a questo signore ultrasettantenne di ritornare sano e salvo a casa». Un’azione, in sintesi, non passata inosservata: «A nome della comunità – ribadisce il primo cittadino – ringrazio i carabinieri della Stazione di Briatico, il loro comandante Cosentino, i militari Laria e Scordamaglia. Hanno dimostrato, ancora una volta, di essere al servizio dei cittadini e soprattutto di essere figure di riferimento per la nostra sicurezza».