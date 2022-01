Maierato, al Cas sorgerà un Laboratorio linguistico per cittadine straniere

L’amministrazione comunale di Maierato, guidata dal sindaco Giuseppe Rizzello, nel quadro delle azioni di promozione di attività e progetti di solidarietà sociale, ha siglato con l’associazione “Assipromos regionale Calabria onlus” e con il responsabile del coordinamento migranti della Cgil, un Protocollo di intesa per la realizzazione – in uno dei saloni del Centro di aggregazione sociale di via Cavalieri Vittorio Veneto – di un “Laboratorio di italiano che contempla interventi di formazione linguistica destinati alle cittadine straniere”.



«Il Laboratorio, rivolto a sole donne, – informa una nota – nasce dal convincimento che siano le donne il segreto del successo dell’integrazione culturale: per se stesse, per le loro famiglie e per la loro cultura di origine, se messe in condizione di interagire correttamente nel nuovo ambiente. Impiegando linguaggi appropriati, utilizzando la lingua come uno strumento di comunicazione e autopromozione, che si dimostri utile per inserirsi socialmente e, al contempo, per trasmettere valori culturali da consegnare ad altri, affinché – chiude la nota – ne facciano elementi pienamente integrabili col proprio contesto originario».