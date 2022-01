Emergenza Covid, a Ionadi riaprono le scuole in presenza

Il ritorno in classe è previsto per lunedì prossimo 17 gennaio. Oggi uno screening di massa ha coinvolto un gran numero di alunni. Quattro i positivi

Dopo lo screening di massa agli alunni, si ritorna a scuola nel comune di Ionadi. Il rientro in classe in presenza è previsto per lunedì prossimo 17 gennaio. Dallo stesso giorno sarà anche attivo il servizio di scuolabus che – secondo le ultime circolari ministeriali anti Covid – almeno fino al prossimo 10 febbraio potrà essere usufruito anche dai bambini non ancora vaccinati, indossando anche loro obbligatoriamente la mascherina FFP2. Ad annunciarlo l’assessore al ramo Angela Morello, il quale nell’occasione dà anche l’aggiornamento dei dati della campagna di screening svoltasi nella giornata odierna presso la scuola media della frazione Nao. La percentuale di bambini sottopostisi a tampone rapido è del 74%. Quattro di loro sono risultati alla fine positivi al Coronavirus.

«La giornata dedicata allo screening e quindi al rientro a scuola – afferma oggi l’assessore dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Arena – è stata molto partecipata: grazie di cuore ai genitori e ai bambini. Le operazioni si sono svolte con massimo rigore, rispettando il distanziamento ed evitando assembramenti, a tal proposito un sincero ringraziamento all’Ipf di Ionadi che ha coordinato le operazioni di logistica». In conclusione, il grande augurio ai quattro bambini risultati positivi «affinché guariscano nel più breve tempo possibile e ritornino tra i banchi di scuola a brevissimo».