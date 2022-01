La Dea bendata premia il Vibonese: vinti 50mila euro al 10eLotto

Il 10eLotto premia la Calabria: nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Vibo Valentia è riuscito a centrare un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 184 milioni da inizio anno. Mentre la vincita più recente al concorso nel territorio provinciale risale, invece, allo scorso 22 dicembre, quando un giocatore di Filandari è riuscito a portare a casa una vincita da 100mila euro con un 8 Doppio Oro su un’estrazione frequente giocando un importo di 4 euro.