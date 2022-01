Lavori alla scuola Murmura di Vibo, niente alternative al trasferimento degli studenti

In merito ai lavori di ristrutturazione della scuola Murmura di Vibo, si è appena conclusa la riunione convocata dal prefetto Roberta Lulli alla quale hanno partecipato il sindaco Maria Limardo, la rappresentante del Consiglio d’Istituto nella persona di Sandra Barberi, il dirigente scolastico Tiziana Furlano, nonché il presidente della Provincia Salvatore Solano, il dirigente d’ambito territoriale Usr e il comandante provinciale dei vigili del fuoco.



All’esito degli interventi dei presenti, il prefetto ha preso atto delle richieste di tutti i partecipanti alla riunione ma ha ribadito, su tutto, la necessaria priorità della sicurezza dell’Istituto scolastico rispetto a qualunque altra esigenza altresì sottolineando la necessità di non perdere i finanziamenti per i lavori di adeguamento antisismico dell’Istituto Murmura.



Il sindaco ha ringraziato la preside Tiziana Furlano e la dottoressa Sandra Barberi in rappresentanza del Consiglio di Istituto per l’alto senso di responsabilità manifestato in questo delicato momento ed ha ancora una volta fatto presente che nonostante ogni sforzo in tutte le direzioni possibili non vi sono soluzioni alternative al trasferimento dell’intero Istituto presso il Palazzo ex Gemini che è un immobile sicuro dotato di aule spaziose e luminose, ha quindi richiesto la collaborazione delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.