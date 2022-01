Vibo Marina, un’area giochi al posto del manufatto abusivo: domani l’inaugurazione

Lì dove prima c’era un manufatto abusivo, poi demolito, ora c’è un’area giochi per bambini. L’amministrazione comunale di Vibo Valentia fa sapere, infatti, che si sono conclusi i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del giardino nel quartiere Pennello, grazie ai quali da alcuni giorni è stata riaperta alla fruizione l’area giochi con nuove attrezzature ludiche, anche di tipo inclusivo. [Continua in basso]

«L’area è stata oggetto di lavori nei mesi scorsi, grazie ad una manutenzione straordinaria progettata dall’Ufficio tecnico comunale. Domani martedi 25 gennaio alle ore 10.00 avverrà l’inaugurazione con la collaborazione degli alunni della scuola Vespucci della frazione Marina e alla presenza delle autorità, e la particolare benedizione del vescovo Attilio Nostro», è scritto in una nota.

Dopo la demolizione del manufatto abusivo che occupava l’area, è stata installata una pavimentazione antitrauma e, oltre alle attrezzature ludiche, è stata posizionata anche una fontana in pietra e piantumati quattro ulivi.



«La riqualificazione di quest’area era molto attesa, e sono particolarmente lieta che l’apertura avvenga adesso, per consentire ai bambini del quartiere di tornare a frequentare la piazzetta con nuovi giochi, sicuri e accessibili – ha dichiarato il sindaco Maria Limardo -. La città ha riservato particolare attenzione alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle sue aree gioco e questo intervento si aggiunge ad altri attualmente in corso e a quelli realizzati nei mesi scorsi: penso al giardino della don Bosco. Ulteriori lavori di riqualificazione partiranno a breve».