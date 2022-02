Filadelfia, il Comune aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia

Il Comune di Filadelfia aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa “dall’Associazione Epilessia” in occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia che si tiene proprio oggi 14 febbraio. Per sensibilizzare e accendere un riflettore su questo importante tema, il Palazzo Comunale e il Monumento ai Caduti si “tingeranno” di viola, simbolo di lotta contro stigma e pregiudizi che ancora avvolgono questa malattia e che colpisce adulti e bambini.



«La Giornata Internazionale dell’Epilessia – si legge in una nota dell’amministrazione cittadina – è un evento speciale che promuove la consapevolezza dell’epilessia in più di 130 paesi ogni anno. Obiettivo della Giornata mondiale dell’Epilessia è scardinare l’atteggiamento di rassegnazione e non accettazione con cui spesso convive chi è affetto da questa patologia. L’epilessia – prosegue il comunicato – è una malattia cronica che impatta sulla vita quotidiana, non solo per gli aspetti esclusivamente sanitari, ma soprattutto sui rapporti sociali e con le altre persone».