Censimento popolazione: il Comune di Vibo “recluta” nuovi soggetti rilevatori

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per un totale di 30 persone, ai fini della formazione di una graduatoria denominata “Elenco Comunale dei Rilevatori Censuari” costituito da soggetti disponibili a svolgere, attraverso prestazioni di lavoro autonomo occasionale, incarichi esterni per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni da effettuare nel territorio comunale secondo il calendario previsto dal Programma generale censuario. Detto elenco avrà validità triennale. [Continua in basso]

Oggetto e finalità dell’avviso

L’Ufficio censimento comunale è, dunque, «chiamato ad effettuare per legge e per conto dell’Istituto nazionale di statistica, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni». A tal fine, come detto, è stata indetta «una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un “Elenco Comunale dei Rilevatori Censuari”. La costituzione dell’Elenco avviene tramite apposita graduatoria dei soggetti ritenuti idonei, mediante la valutazione dei titoli e delle istanze individuali presentate dai candidati al Comune di Vibo Valentia. I rilevatori – si legge nel bando pubblico – dovranno essere disponibili, tramite affidamento di incarico prestazioni di lavoro autonomo occasionale, allo svolgimento del censimento sul territorio vibonese e per conto dell’Istat secondo il calendario previsto dal Piano generale del censimento e dalle istruzioni impartire dall’Istat e dall’Ufficio censimento.

La graduatoria, infine, ha validità triennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione, salvo proroghe disposte legislativamente.L’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base dell’ordine dell’Elenco. Dopo aver verificato la disponibilità dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al conferimento dell’incarico e, in caso di rinuncia, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti nominativi. Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di formazione dell’Elenco dei rilevatori sono disciplinate dal presente bando».