Vibo, palloncini in cielo in ricordo delle vittime del Covid

L’iniziativa “Uno slancio d’amore” dell’Unione nazionale consumatori-comitato vibonese in piazza Morelli

Successo per l’iniziativa “Uno slancio d’amore”. L’evento, alla sua II edizione, è stato promosso dall’Unione nazionale consumatori-comitato Vibo Valentia con l’intento di ricordare nel giorno dell’amore le vittime del Covid 19, in particolare gli anziani che sono stati i più colpiti da questa pandemia. Ma anche un segnale di vicinanza ai bambini e gli adolescenti che hanno perso i loro nonni e sono vittime dell’isolamento sociale, cresciuti in un mondo dai visi coperti e senza spazi di aggregazione.

Nel corso del flash mob in piazza Morelli sono stati liberati palloncini in cielo. Presenti oltre i membri del sodalizio, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, le associazioni di categoria, cittadini.