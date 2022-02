Vibo Valentia festeggia il secolo di vita di nonno Giovanni Russo

È un giorno speciale per la città di Vibo Valentia che oggi festeggia il secolo di vita di nonno Giovanni Russo. Operaio dell’Italcementi, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia che oggi si è riunita nella sua casa per celebrare l’ambito traguardo e spegnere le cento candeline.

Nato il 20 Febbraio del 1922, Giovanni ha partecipato alla seconda guerra mondiale per poi tornare nella sua città e convolare a nozze con la giovane Luigina. Un matrimonio felice che va avanti da 72 anni.

Il segreto della longevità?

Non ha dubbi nonno Giovanni: «Una sana alimentazione con prodotti rigorosamente del territorio e l‘amore per la famiglia».

Il nonnino di Vibo Marina è molto legato ai suoi undici nipoti e alle tre pronipotine a cui ancora oggi cerca di tramandare insegnamenti di vita basati sul sacrificio e l’amore per la propria famiglia.

Alla speciale festa di compleanno ha partecipato il sindaco Maria Limardo e l’assessore comunale Giovanni Russo, nella sua duplice veste di nipote del centenario e amministratore.