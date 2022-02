Commercialisti di Vibo, Daffinà eletto nuovo presidente dell’Ordine

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vibo Valentia, una tornata elettorale che ha registrato una forte partecipazione degli iscritti facendo registrare ben il 95,17% di affluenza al voto (290 gli aventi diritto e 276 i votanti tra cui solo in 8 hanno votato scheda bianca). Al termine degli scrutini è risultata vincente con 191 voti complessivi la lista “Insieme guardando al futuro”, guidata da Antonino Daffinà che, di conseguenza, viene eletto nuovo presidente provinciale del Consiglio dell’Ordine succedendo in tale posizione a Vincenzo Morelli che ha guidato il Consiglio per due mandati consecutivi. Sono 77, invece, le preferenze raccolte dalla lista antagonista “Trasparenza e condivisione” guidata da Nicola Raffaele. [Continua in basso]

Il consiglio viene inoltre completato dai consiglieri Giovanni Occhiato (eletto con 134 preferenze), Maria Teresa Albano (129), Anna Maria De Marco (127), Giovambattista Sorrenti (109), Giuseppe Imineo (106), Claudia Caterina Carnevale (87), Domenico D’Agostino (81). Tra i consiglieri viene eletto anche il capolista della lista n. 2, Nicola Raffaele (77 preferenze di lista).

Nella medesima tornata è stato eletto il Comitato Pari Opportunità che ha visto Maria Umbro ottenere 127 preferenza, Maria Francesca Palamaro 100 voti, Ermelinda Franzè 96 voti e Domenico Malacari 71 preferenze (93 le schede bianche). Tra i Revisori dei conti sono risultati eletti Giuseppe Navarra (115 voti), Nicola Nardo (84) e Paolo Del Giudice Sestito (83). [Continua in basso]

«Non posso che esprimere grande soddisfazione e un sentito ringraziamento. – ha dichiarato il neo presidente provinciale Antonio Daffinà – Soddisfazione per il grande sostegno ricevuto dagli iscritti all’ordine che da un lato hanno partecipato in gran numero a questo appuntamento elettorale e dall’altro hanno voluto riconoscermi una grande fiducia assegnandomi quasi il 70% del totale dei voti espressi. Per questa ragione non posso che esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi ricambiando con la promessa di mettermi a disposizione di tutti gli iscritti, senza distinzione alcune, e di lavorare fin da subito per restituire piena centralità nelle dinamiche politico-economiche e sociali alla nostra categoria professionale, troppo spesso bistrattata o snobbata negli ultimi anni».

Il neo presidente ha, altresì, voluto esprimere un ulteriore sentimento di gratitudine al presidente uscente, Vincenzo Morelli: «Il presidente Morelli – ha sostenuto Daffinà – ha guidato la nostra categoria con grande attenzione e professionalità per ben due mandati svolgendo un ottimo lavoro in un momento particolarmente difficile per la nostra categoria. Il mio auspicio è di poter dare un ulteriore slancio alla nostra professionalità partendo proprio dal buon lavoro fatto dal presidente Morelli e rilanciando la nostra presenza per inserire i commercialisti nei meccanismi decisionali del nostro territorio».

Sul nuovo consiglio dell’Ordine Daffinà ha riconosciuto che si tratta di «una squadra valida che si caratterizza per essere il giusto mix tra esperienza (grazie alla riconferma di alcuni consiglieri uscenti) e rinnovamento con l’ingresso di nuove forze che con il loro entusiasmo potranno offrire una spinta in più verso un maggiore attivismo nel nostro territorio». Nel corso dei prossimi giorni si svolgerà la prima riunione del consiglio con l’effettivo avvio delle attività del Consiglio Provinciale targato Daffinà.