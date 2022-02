Napoli-Barcellona, sugli spalti anche un gruppo di tifosi del Vibonese – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo



Ieri sera allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli si è disputata la partita di ritorno dell’Europa League. Molti tifosi partenopei speravano di battere il Barcellona, vista la buona prestazione in Spagna – quando erano usciti imbattuti dallo stadio Camp Nou per 1-1 -, purtroppo però ieri sera il Barcellona ha battuto il Napoli 4 a 2 ed è stato eliminato dalla competizione Europea.



Si sa il Napoli ha molti fan in tutto il mondo, e ieri anche alcuni tifosi calabresi di Tropea – Nicola Mazzara, Gaetano Macrì con suo figlio Francesco e don Giuseppe Vallone – si sono organizzati partendo in macchina da Tropea per andare a vedere la loro squadra del cuore. Anche loro erano convinti di tornare con la vittoria in tasca, ma già dalle prime battute della partita si è subito capito che in campo c’era solo il Barcellona di Xavi Hernandez. Ora le speranze dei tifosi napoletani rimangono ancorate al solo campionato di serie A con la speranza di poter continuare a lottare per lo scudetto cercando di fare un buon risultato domenica a Roma contro la Lazio, allenata da Sarri un ex che ha lasciato il segno nei cuori dei napoletani.