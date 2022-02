Fit-Cisl Vibo Valentia-Pizzo: Rocco Procopio nuovo segretario di presidio

A seguito delle dimissioni del segretario Adolfo Nerelli, chiamato a ricoprire il ruolo di segretario regionale, si è riunito oggi a Pizzo il direttivo del presidio di Vibo Valentia-Pizzo della Fit-Cisl Calabria, per eleggere il nuovo segretario. A termine dell’assise il direttivo ha eletto nuovo segretario responsabile Rocco Procopio. Ad accompagnarlo nel nuovo incarico quali componenti di segreteria Pino Virdò e Mirco Falasco. Nel suo intervento il nuovo segretario, oltre a ringraziare i presenti e tutti gli associati, ha voluto rappresentare le grandi potenzialità del territorio vibonese, che può dare ancora tanto in termini di sviluppo occupazionale, che merita sicuramente più attenzione dalla politica. [Continua in basso]

Tante ancora le criticità del segmento trasporti a livello territoriale, tra i punti esaminati, che hanno stimolato il dibattito, il tema della viabilità stradale, per il quale – ha detto Rocco Procopio – «appare oramai urgente intervenire con una riqualificazione generale della rete stradale di tutta la provincia, il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, gli interventi strutturali e strategici nel porto di Vibo Marina e la gestione dei servizi sulla raccolta dei rifiuti. Altresì si vuole continuare con l’azione di promozione e di orientamento finalizzate all’occupazione dei giovani già avviata da tempo collaborando con il mondo della scuola. Un lavoro – ha detto ancora il neosegretario – da affrontare in continuità con il percorso e le linee che l’organizzazione ha tracciato da tempo, all’ insegna dello stare insieme e soprattutto dell’esserci per cambiare, crescendo con il trasporto».

Ai lavori hanno partecipato il coordinatore nazionale Fit-Cisl Vincenzo Pagnotta, il responsabile Cisl-Vibo Valentia Sergio Pititto. I lavori sono stati presieduti e conclusi dal segretario generale della Fit-Cisl Calabria Giuseppe Larizza.