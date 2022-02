Covid, a Soriano uffici comunali chiusi per sanificazione

Uffici chiusi domani a Soriano Calabro per sanificazione. Lo rende noto l’amministrazione comunale con un post sui social: «Si comunica ai cittadini che a seguito della rilevata positività ad un tampone di un dipendente comunale, comunicata ieri, si è disposto per domani lunedì 28 febbraio la chiusura degli uffici comunali per la dovuta e necessaria sanificazione degli ambienti». In più gli amministratori fanno sapere che «tutti i dipendenti comunali verranno sottoposti a tamponi di controllo».