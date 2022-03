Scuola, la Cisl Vibo annuncia l’avvio delle procedure per la mobilità del personale

La Cisl-Scuola di Vibo Valentia comunica a tutto il personale della scuola che con l’ordinanza del 25 febbraio scorso si avviano le procedure di mobilità del personale docente, educativo e Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023. I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti: la domanda per il personale docente va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022; per il personale educativo dal 1 marzo al 21 marzo; il personale Ata presenterà la domanda dal 9 al 25 marzo; gli insegnanti di religione Cattolica dovranno presentare la domanda dal 21 marzo al 15 aprile.



«La domanda – spiega il segretario provinciale della Cisl-Scuola Renato Policaro – va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle istanze on line. La Cisl-Scuola ricorda, poi, che il contratto collettivo integrativo per la mobilità del personale docente, educativo e Ata è stato siglato dalla Cisl-Scuola e ha riportato delle novità rispetto al contratto precedente. 2019/2022. Il Ccni ha introdotto il principio secondo il quale la titolarità sulla sede è acquisita dal Docente neo assunto attraverso le operazioni di mobilità. Vista la complessità delle operazioni, la Cisl-Scuola è a disposizione degli interessati per la compilazione delle domande prenotandosi presso i nuovi uffici di Vibo Valentia al numero 0963/45888».