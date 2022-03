Festa della donna, il Comune di Sant’Onofrio promuove una serata di musica

Una serata in musica dedicata a tutte le donne. La promuove il Comune di Sant’Onofrio per la serata del 12 marzo (a partire dalle ore 18.00). L’ente promuove una serata in musica in occasione della festa della donna «poiché siamo convinti che sia bello celebrare i momenti di straordinaria normalità». L’appuntamento è previsto in piazza Umberto I. [continua in basso]

«Disagi e sofferenze degli ultimi due anni – scrivono gli amministratori – hanno modificato contesti e comportamenti, socialità e relazioni. Accanto a difficoltà economiche e sociali, la stanchezza psicofisica, è il nuovo malessere e l’identità smarrita nonostante sia alla ricerca di ottimismo e volontà a potenziare Solitudini e fragilità ancora vive nella mente e nel cuore. Un “passaggio segreto” per attraversare l’attuale territorio e ritrovare, al di là del fossato, desideri e fiducia nel calore di abbracci mancati, sguardi e sorrisi non più celati. È tempo di cambiamento. Ancora una volta – concludono – sono le donne protagoniste della rinascita».