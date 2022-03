Neve nelle Serre vibonesi, a Nardodipace scuole ancora chiuse

Per il terzo giorno consecutivo restano chiuse le scuole a Nardodipace a causa della neve. A scopo precauzionale, infatti, il primo cittadino Antonio Demasi ha deciso con propria ordinanza di lasciare chiusi tutti i plessi del territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza degli alunni provenienti dalle frazioni. Le nevicate che da qualche giorno stanno imbiancando il piccolo comune del Vibonese, situato a oltre mille metri sul livello del mare, e il vicino Monte Pecoraro hanno infatti reso difficoltoso il transito lungo le strade, anche per via del ghiaccio.