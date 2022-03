Al via anche a Rombiolo raccolta beni per la popolazione ucraina

Anche Rombiolo si mobilita per l’Ucraina. Il Comune ha avviato una raccolta di materiale di prima necessità da destinare alla popolazione colpita dalla guerra. In particolare vengono raccolti presidi sanitari, generi alimentari, materiale per civili e bambini.

I punti di raccolta sono dislocati a Rombiolo, auditorium comunale; Garavati, oratorio parrocchiale; Pernocari, auditorium Capone e Presinaci, sede associazione Insieme.

Chi interessato potrà donare nelle giornate del 10/11 marzo (dalle 10 alle 12 e poi dalle 15.30 alle 18.30). Sabato 12 marzo dalle 9.30 alle 12.30.